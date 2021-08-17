Снежана Бабкина показала, как проходила фотосессия
Как пишет Politeka.net, Снежана является супругой Сергея Бабкина. Пока Сергей занимается музыкой, супруга ведет блог в Инстаграм и пропагандирует йогу. Но публикации в социальных сетях на медитации не заканчиваются.
Ведь в этот раз Снежана показала, как проходила фотосессия. Красотка была в платье с поясом, задрав сначала одну ножку для фото, потом вторую.
"Ох, что будет! Да?
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Сегодняшнюю фотосессию могу описать несколькими словами:
Быстро)))
Ярко ( белые стены, яркое солнце- то еще испытание)
Супер-откровенно…
Финал удивил даже меня!", - написала Снежана.
Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:
"Ох, как красиво", "Прелесть", "Очень атмосферно", "Завораживает картинка", "Огнище", "Ну ничего себе", "бомба-ракета замедленного действия".
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