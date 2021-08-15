Снежана Бабкина поделилась постельным настроением, показав свою красоту

Как пишет Politeka.net, Снежана и Сергей уже много лет вместе. И хоть Бабкин оказался не самым верным мужем, но сейчас у пары все прекрасно. Девушка занялась йогой и активно ведет Инстаграм, рассказывая фанатам самое интересное.

На новом фото Светлана показалась в постели. Красотка ничего не надела, поэтому прикрылась частично одеялом, демонстрируя роскошные ноги. Снимал в этот момент Сергей, как можно понять по подписи.

"Львов - место Льва, любви, кровати и латте. Глазами Сергея Бабкина", - написала Светлана.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Шикарно", "Красотка", "Вы волшебная", "Потрясающе вас видит", "Глаза мужа должны счастье видеть каждый день. Спасибо Сергею, что дает вас каждой из нас. Просто люблю", "Где такая красивая постель".

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