Украинский музыкант Сергей Бабкин вместе с женой пережили неприятные полет на самолете
Как передает Politeka.net, кадрами артист поделился на своей страничке в Instagram.
Во время очередного перелета по Украине супруги удивились условиями в самолете.
"Кожаная обивочка... Где ты в современных аэробусах увидишь? Кресло обшито бархатом", - с нотками иронии поделился Сергей.
Также артист показал кнопку, которая находилась над иллюминатором.
"Не надо ее нажимать! Белые ходоки придут", - уже немного истерически рассмеялась Снежана.
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К счастью, во время полета ничего страшного не произошло и Бабкины добрались до Львова целыми и невредимыми.
"Ну и денёк сегодня! Главное, что долетели!", - сообщил Сергей в подписи к фото, на котором они с женой находятся на главном стадионе Львова.
Украинцы в комментариях поддержали звездное семейство.
"Держитесь, это важно для обоих", "Снежана уставшая", "Сергей, я вас сегодня видел у гримерки. Я так хотел с вами и с Снежаной познакомиться, но увидел, что вы устали и просто решил вас не тревожить" - писали под постом артиста.
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