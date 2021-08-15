Украинский музыкант Сергей Бабкин вместе с женой пережили неприятные полет на самолете



Как передает Politeka.net, кадрами артист поделился на своей страничке в Instagram.



Во время очередного перелета по Украине супруги удивились условиями в самолете.

"Кожаная обивочка... Где ты в современных аэробусах увидишь? Кресло обшито бархатом", - с нотками иронии поделился Сергей.

Также артист показал кнопку, которая находилась над иллюминатором.

"Не надо ее нажимать! Белые ходоки придут", - уже немного истерически рассмеялась Снежана.

К счастью, во время полета ничего страшного не произошло и Бабкины добрались до Львова целыми и невредимыми.

"Ну и денёк сегодня! Главное, что долетели!", - сообщил Сергей в подписи к фото, на котором они с женой находятся на главном стадионе Львова.

Украинцы в комментариях поддержали звездное семейство.

"Держитесь, это важно для обоих", "Снежана уставшая", "Сергей, я вас сегодня видел у гримерки. Я так хотел с вами и с Снежаной познакомиться, но увидел, что вы устали и просто решил вас не тревожить" - писали под постом артиста.

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