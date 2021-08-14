Жена музыканта Сергея Бабкина, Снежана, рассказала о нелегком пути в самолете
Снежана Бабкина - танцовщица, актриса и блогерша, которая в своем Инстаграм делится самым сокровенным, сообщает Politeka.net.
Так, в новом посте артистка рассказала о неприятном случае в самолете во время рейса Одесса-Киев. По словам Снежаны, организаторы взяли единственный удобный транзит, однако ей не понравилось состояние самолета.
"Я такого самолета не видела никогда! Это похоже на супер-старинный автобус, но, б**ха, ему же в воздух подниматься! С нами!!!😫", - написала Бабкина.
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Жена музыканта даже хотела выйти и вернуться в Харьков домой, но все же пересилила себя и пристегнула ремень.
"Когда самолет завелся, во мне внутри все тоже завелось. Вибрация такая! Мозги трясутся, кажется сейчас выпадут. И так весь полет!", - рассказала артистка.
После взлета у Бабкиной началась паническая атака.
"Многие знают, что это такое. Это когда перекрывается постепенно воздух, ты не можешь дышать. Тело бросает в жар, теряешь сознание", - объяснила девушка.
Жена музыканта поделились, что у нее не было такого состояния шесть лет, а ранее поборола она его йогой и медитацией.
По словам звезды, она быстро убрала паническую атаку в самолете, а другим пассажирам пришлось принимать таблетки.
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