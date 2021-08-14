Жена музыканта Сергея Бабкина, Снежана, рассказала о нелегком пути в самолете

Снежана Бабкина - танцовщица, актриса и блогерша, которая в своем Инстаграм делится самым сокровенным, сообщает Politeka.net.

Так, в новом посте артистка рассказала о неприятном случае в самолете во время рейса Одесса-Киев. По словам Снежаны, организаторы взяли единственный удобный транзит, однако ей не понравилось состояние самолета.

"Я такого самолета не видела никогда! Это похоже на супер-старинный автобус, но, б**ха, ему же в воздух подниматься! С нами!!!😫", - написала Бабкина.

Жена музыканта даже хотела выйти и вернуться в Харьков домой, но все же пересилила себя и пристегнула ремень.

"Когда самолет завелся, во мне внутри все тоже завелось. Вибрация такая! Мозги трясутся, кажется сейчас выпадут. И так весь полет!", - рассказала артистка.

После взлета у Бабкиной началась паническая атака.

"Многие знают, что это такое. Это когда перекрывается постепенно воздух, ты не можешь дышать. Тело бросает в жар, теряешь сознание", - объяснила девушка.

Жена музыканта поделились, что у нее не было такого состояния шесть лет, а ранее поборола она его йогой и медитацией.

По словам звезды, она быстро убрала паническую атаку в самолете, а другим пассажирам пришлось принимать таблетки.

Напомним, жена Сергея Бабкина Снежана в розовом мини поразила моложавым видом рядом с мужем

Как сообщала Politeka, жена Бабкина без стеснения вышла на балкон в чем мать родила

Также Politeka писала, что жена Сергея Бабкина Снежана пленила видом в кружевной блузе