Украинский музыкант Сергей Бабкин поделился с фанатами радостью
Как пишет Politeka.net, Сергей Бабкин является популярным украинским музыкантом. Исполнитель недавно признался, что множество раз изменял жене, но сейчас у пары все хорошо. Также певец активно ведет Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом фото Бабкин показался в футболке и штанах. Музыкант стоял на сцене возле стойки с микрофоном, а в руке можно заметить гитару.
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А если серьёзно-Впервые здесь! Большая честь для меня", - рассказал Сергей, поставив геолокацию на президентскую резиденцию.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
" Как будто в Питере. Аж глазам не поверила)))", " Что-то похоже как в Питере,там есть дворец похожий на этот)", "Надеюсь, это не будет Крещатик, из-за которого шумят все", "А когда концерт", "Браво, маэстро".
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