Дружина відомого українського музиканта Сергія Бабкіна поділилася своїми думками на тему болю в житті людини

Нещодавно Сніжана Бабкіна і її чоловік опинилися в центрі уваги публіки після того, як музикант зізнався, що зрадив дружині з більш ніж сотнею повій. Всупереч припущенням людей Сніжана поставилася до ситуації по-філософськи: жінка заявила, що пробачила чоловіка і вирішила ще більше працювати над їхніми стосунками.

Як відомо, Бабкіна веде курс для жінок, в якому вчить їх бути щасливими. У зв'язку з цим вона часто ділиться в своєму Instagram думками на різні життєві теми. Як пише Politeka.net, цього разу дружина музиканта вирішила розповісти українцям про те, як правильно оцінювати результати своєї роботи.

"Є тільки один критерій-ефективність! Якщо по-хорошому, по-красивому не виходить, нам дають біль! У надії на те, що ми прокинемося і почнемо щось міняти! Тому кожен наш біль - це не за що???, а ДЛЯ чого??? І тут дуже важливо вимикати лінь! Тому як лінь нашого розуму - це хитрий товариш", - написала Бабкіна.

Вона зізналася, що сама часто відчуває, що їй лінь щось робити, проте намагається відігнати це почуття.

"Тому що мені це не вигідно! Я бачу великі результати і назад не збираюся!!! І кожен день, вибираючи себе, час на себе, ми робимо крок вперед, отримуючи бонуси!", - додала жінка.

Цей пост Бабкіна супроводила романтичним фото, на якому вона сиділа в човні в чорній сукні з глибоким декольте.

У коментарях до посту багато передплатниці погодилися з посилом Бабкіної.

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