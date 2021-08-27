Жена Сергея Бабкина Снежана показала архивные фото из детства и поделилась личной трагедией

Как сообщает Politeka.net, жена известного украинского музыканта Сергея Бабкина актриса и блогерша Снежана Бабкина поделилась с поклонниками трогательной историей своего детства без отца. В Instagram-сторис звезда показала архивные фото, на которых ее можно увидеть еще совсем юной, а в подписях к сторис поведала свою историю.

Так, по словам Снежаны, отец ушел из семьи, когда ей было всего три года. Тогда ее мама положила все силы и много работала, чтобы обеспечить дочери счастливое детство. "Мир изменился. Резко. Бесповоротно. Навсегда", - пишет Снежана об уходе отца. Дальше в сторис она отметила, что в том юном возрасте возненавидела всех мужчин.

Также Бабкина вспомнила, что в то время часто чувствовала себя одиноко, смотря на детей, у которых были папы. И все время просила маму "купить" ей братика или сестричку. "А мама говорила, что они закончились в универмаге", - припоминает Снежана.

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