Жена известного музыканта Сергея Бабкина Снежана поделилась личными переживаниями

Как сообщает Politeka.net, известная блогер и жена популярного музыканта Сергея Бабкина Снежана часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась веселым фото в стильном образе, а в подписи к нему рассказала о том, как живет в тени знаменитого мужа.

На фотографии Снежана запечатлена с интересного ракурса, она кокетливо улыбается и подмигивает в объектив. Перед камерой красотка появилась в коротких джинсовых шортах и тонкой бежевой маечке на бретельках, которая излишне засветила декольте и подчеркнуло изящную фигуру.

В подписи к фотографии Бабкина рассказала, на что в первую очередь обращают внимание при знакомстве с ней. "Так интересно читать, что обо мне пишут другие. Как они меня воспринимают. Какой образ сложился у них в голове. Чаще всего, первое знакомство со мной происходит, как с женой Сергея Бабкина. Меня это никак не обижает. Даже наоборот, означает, что я выбрала себе мужчину сильного, успешного, умного. И это моя личная гордость!", - поделилась Снежана.

Напомним, Жена Бабкина после признаний мужа в изменах поразила откровением: "Я не спасаюсь...".

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