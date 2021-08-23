Дружина відомого музиканта Сергія Бабкіна і його концертний директор Сніжана показала чарівне фото і вразила одкровенням

Як повідомляє Politeka.net, дружина відомого українського музиканта Сергія Бабкіна Сніжана працює концертним директором у чоловіка, знімається в кіно і веде свій блог в Instagram, де зібрала величезну аудиторію шанувальників. Нещодавно на своїй сторінці в соцмережі красуня виклала чарівне фото, а в підписі до нього поділилася особистими подробицями.

На фотографії Сніжана зображена стоячи біля білої стіни їхнього будинку в Харкові. Перед камерою дівчина з'явилася в довгій чорній сукні на бретельках з розрізом на Подолі. Цей наряд тільки підкреслив витончену фігурку красуні і її стрункі ноги. Волосся зірки зібране в недбалу зачіску, а на її обличчі немає макіяжу, тільки чарівна посмішка.

У підписі до фотографії Бабкіна розповіла про своє рідне місто Харкові: "ззаду мене стіна. Стіна нашого будинку. Це місце Моєї сили. Це мій дім. І це Харків. В юності я втекла до столиці, вступила до театрального університету, працювала в київських театрах і сподівалася більше не повертатися. Але у Всесвіту були інші плани на мене. Мене повернули додому, адже саме в Харкові мене чекала зустріч з СБ @babkin_official. Зараз багато всього пройдено. Зросла популярність СБ. і багато хто щиро дивується - ви досі не переїхали до Києва? Ні. У Харкові ми живемо, а в Київ їздимо на роботу".

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