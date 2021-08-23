Жена известного музыканта Сергея Бабкина и его концертный директор Снежана показала очаровательное фото и поразила откровением

Как сообщает Politeka.net, жена известного украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана работает концертным директором у мужа, снимается в кино и ведет свой блог в Instagram, где собрала огромную аудиторию поклонников. Недавно на своей странице в соцсети красотка выложила очаровательное фото, а в подписи к нему поделилась личными подробностями.

На фотографии Снежана запечатлена стоя у белой стены их дома в Харькове. Перед камерой девушка появилась в длинном черном платье на бретельках с разрезом на подоле. Этот наряд только подчеркнул изящную фигурку красотки и ее стройные ноги. Волосы звезды собраны в небрежную прическу, а на ее лице нет макияжа, только очаровательная улыбка.

В подписи к фотографии Бабкина рассказала о своем родном городе Харькове: "Сзади меня стена. Стена нашего дома. Это место моей силы. Это мой дом. И это Харьков. В юности я убежала в столицу, поступила в театральный университет, работала в Киевских театрах и надеялась больше не возвращаться. Но у Вселенной были другие планы на меня. Меня вернули домой, ведь именно в Харькове меня ждала встреча с СБ @babkin_official. Сейчас много всего пройдено. Выросла популярность СБ. И многие искренне удивляются - Вы до сих пор не переехали в Киев? Нет. В Харькове мы живём, а в Киев ездим на работу".

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