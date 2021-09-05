Жена музыканта Сергея Бабкина, Снежана, рассказала о неправильный установках из детства

Снежана Бабкина - танцовщица и актриса, а с некоторых пор и блогерша, сообщает Politeka.net. В своем Инстаграм жена артиста старается поделиться жизненной мудростью.

Так, в одном из новых постов Снежана рассказала о неправильных установках из детства, подкрепив снимком с мужем. На фото Бабкины улыбались, обнявшись друг с другом.

Снежана была в черном платье, а ее супруг - в полосатом костюме.

В посте звезда рассказала, что сталкивается с женщинами, которые не умеют ценить то, что у них есть, а все дело в неправильном воспитании.

"Родители чаще ругают своих детей за двойки, неудачи, ошибки, капризы.

А получить пятерку, или научиться нырять, или убрать тарелку со стола, или ровно поставить обувь и т.д.- это для родителей ДОЛЖНОЕ!", - поделилась мнением Снежана.

Как отметила жена музыканта, вырастая, люди не видят свои маленькие успехи и ругают себя за неудачи.

"Как важно понять, что Счастье - оно не где-то там! Оно прямо СЕЙЧАС! Оно внутри тебя!

Но для того, чтобы его чувствовать и расширять, надо очистить все блоки, зажимы, страхи из тела, из головы", - считает артистка.

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