Жена музыканта Сергея Бабкина, Снежана, рассказала о неправильный установках из детства
Снежана Бабкина - танцовщица и актриса, а с некоторых пор и блогерша, сообщает Politeka.net. В своем Инстаграм жена артиста старается поделиться жизненной мудростью.
Так, в одном из новых постов Снежана рассказала о неправильных установках из детства, подкрепив снимком с мужем. На фото Бабкины улыбались, обнявшись друг с другом.
Снежана была в черном платье, а ее супруг - в полосатом костюме.
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В посте звезда рассказала, что сталкивается с женщинами, которые не умеют ценить то, что у них есть, а все дело в неправильном воспитании.
"Родители чаще ругают своих детей за двойки, неудачи, ошибки, капризы.
А получить пятерку, или научиться нырять, или убрать тарелку со стола, или ровно поставить обувь и т.д.- это для родителей ДОЛЖНОЕ!", - поделилась мнением Снежана.
Как отметила жена музыканта, вырастая, люди не видят свои маленькие успехи и ругают себя за неудачи.
"Как важно понять, что Счастье - оно не где-то там! Оно прямо СЕЙЧАС! Оно внутри тебя!
Но для того, чтобы его чувствовать и расширять, надо очистить все блоки, зажимы, страхи из тела, из головы", - считает артистка.
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