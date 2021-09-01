Известный музыкант Сергей Бабкин рассказал, как его жена Снежана получила тяжелую травму

Как передает Politeka.net, Сергей Бабкин является известным музыкантом и актером. Он прославился благодаря своему участию в группе "5'nizza". В 2007-ом году он познакомился со своей будущей женой - Снежаной. Уже многие годы она является менеджером Сергея. Супруги активно ведут социальные сети и делятся с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз в интервью изданию Insider.ua Сергей рассказал о том, что случилось с его женой - Снежаной. По его словам, она получила на сцене большую травму.

"Так случилось, что 8 лет назад у Снежки на сцене произошла большая травма – она упала, разорвались связки и надорвались мышцы. Ей надели "ошейник". Далее год мучений – шея не держала голову, адские боли, еженедельные блокады, мигрени, постоянная лечебная физкультура. Вкалывали массу препаратов, чтобы всё внутри срослось – ничего не получалось. Врачи сказали, что требуется операция", - поделился откровением музыкант.

Снежана также рассказала, что помогло ей справиться с этой травмой.

"Через полгода регулярных практик мы познакомились с медитацией, и эффект усилился. Потом внедрили дыхательные практики. Итог – тело выздоровело, ушли головные боли, ужасные панические атаки, я стала засыпать без таблеток, ушла тревожность, восстановился цикл, ушли боли во время цикла и ещё много всего приятного!", сообщила Снежана.

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