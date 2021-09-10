Певец Сергей Бабкин и его жена, блогерша Снежана, давно признались в пережитых проблемах в семье, но скандал по этому поводу не утихает до сих пор

Сергей Бабкин в своих интервью рассказывал, что изменял супруге более, чем сто раз, сообщает Politeka.net. Артист не скрывает, что это были женщины легкого поведения, и за ночь с ними он выкладывал от 50 до 500 долларов.

Примечательно, что измены происходили в первые три года семейной жизни, а вместе пара уже более 10 лет.

Узнав о предательстве мужа, Снежана даже хотела уйти от него. Однако разобравшись в себе, оба стали работать над отношениями. По словам блогерши, они с мужем кардинально изменили свои жизни, взгляды и убеждения, а сейчас она с улыбкой вспоминает тяжелые времена.

В сети вспоминают музыканта и его жену, как пару, которая смогла пережить трудности и остаться вместе, однако в Сети не утихают обсуждения.

"Жесть 100 женщин, как себя можно так не любить, чтобы прощать", "Бабкина очень метко сказала))) ТРЕШ 😂 За три года 100 женщин 🤔 Явно лечил какие-то комплексы", "Не верю в 100 женщин Бабкина 😂 Казанова, куда там 😂😂😂", "Снежана мудрая женщина!🌹 Жизнь она такая ... конфетка сладкая и конфетка горькая...😉", "Бабкин превзошел всех. Не верю в идеальность их отношений. Пиарятся на чем только можно. Еще больше стал противен...".

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