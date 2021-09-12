Жена музыканта Сергея Бабкина Снежана удивила новым фото в соцсети
Как сообщает Politeka.net, популярная блогерша и жена известного музыканта Сергея Бабкина Снежана, которая недавно рассказала историю своей жизни, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась очаровательным фото, а в подписи к нему рассказала о своей медитации.
На новой фотографии Снежана запечатлена, видимо, на улице, она стоит в интересной позе. Перед камерой красотка появилась в длинном приталенном платье на бретельках, которое красиво подчеркнуло стройную фигуру и загорелую кожу. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.
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В подписи к фотографии Бабкина рассказала, какие проблемы со здоровьем она решила с помощью медитации: "Для тех, кому важно быть Здоровой во всех аспектах – и физически, и психологически, и эмоционально, я пишу этот пост. Просто перечислю то, что я убрала исключительно благодаря медитациям: пониженное давление, частые потери сознания, тахикардия, панические атаки, засыпание без снотворных, эмоциональные выгорания".
Напомним, Жена Бабкина с подросшей дочерью устроили "недетскую" тусу, фото: "О, панки наши".
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