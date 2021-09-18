Украинский музыкант Сергей Бабкин показал новый образ, поделившись планами

Как пишет Politeka.net, Бабкин стал известным украинским музыкантом. Музыкант начал свою в качестве солиста группы 5’nizza. Певец также был солистом группы "Брюссель", а также развивал сольную карьеру. Красавчик также ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

В новом посте, который Сергей опубликовал в социальных сетях, музыкант был в футболке и шортах, взяв в руки гитару. Бабкин удобно устроился на барабанах, закинув ногу за ногу.

"ХАРЬКОВ‼️

Концертом в родном городе мы заканчиваем летние Open Air.

22 сентября

Арт-завод Механика!

Жду Вас, Друзья!

Концерты в родном Ха - это всегда очень особенное событие!!!", - написал Сергей под фото.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Огонь", "На барабане сидеть нельзя, треснет же".

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