Украинский музыкант Сергей Бабкин показал новый образ, поделившись планами
Как пишет Politeka.net, Бабкин стал известным украинским музыкантом. Музыкант начал свою в качестве солиста группы 5’nizza. Певец также был солистом группы "Брюссель", а также развивал сольную карьеру. Красавчик также ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
В новом посте, который Сергей опубликовал в социальных сетях, музыкант был в футболке и шортах, взяв в руки гитару. Бабкин удобно устроился на барабанах, закинув ногу за ногу.
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22 сентября
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Жду Вас, Друзья!
Концерты в родном Ха - это всегда очень особенное событие!!!", - написал Сергей под фото.
Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:
"Огонь", "На барабане сидеть нельзя, треснет же".
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