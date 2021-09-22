Известный украинский музыкант Сергей Бабкин вызвал недовольство условиями, в которых проходило его выступление в родном городе
У себя в Инстаграм Бабкин поделился постом, в котором объявил о проведении своего последнего в этом году концерта. Он пришелся на родной город музыканта – Харьков.
«Играем сегодня дома! Харьков🤍 Крайний концерт этого Интересного Года!», - написал исполнитель.
Он сопроводил публикацию своим черно-белым фото, на котором позировал с улыбкой и слегка вытаращенными глазами. Образ музыканта дополняли небольшая шляпа и круглые очки. Артист выглядел веселым и довольным.
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Впрочем, его хорошее настроение разделили явно не все поклонники. Так, в комментариях к посту одна украинка выразила свое недовольство условиями проведения концерта. По ее словам, места, которые продавались перед выступлением как «сидячие», на деле оказались без стульев.
«Это просто неуважение к людям: продать места на сидячие места и "убрать" стулья! Кому хочется "походить " - места достаточно. Когда Вы делаете подобные заявления учитывайте, что к Вам на концерт приходят люди разного возраста и физического состояния...Не имея физической возможности стоять весь концерт, сижу смотрю в спину стоящим за 10 рядом!», - пожаловалась женщина.
Она считает, что эта ситуация отображает отношение музыканта к его поклонникам.
«Спасибо, Сергей, за испорченный вечер! С таким отношением к поклонникам концерт из крайнего может стать Последним», - добавила комментатор.
Напомним, Бабкин удивил отношением к музыкальным инструментам.
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Также Politeka писала, что жена Сергея Бабкина откровенно рассказала о своих диагнозах и "лечении".