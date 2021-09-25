Жена музыканта Сергея Бабкина повеселила забавным фото с детьми
Как сообщает Politeka.net, известная блогерша и мама троих детей Снежана Бабкина, которая является супругой популярного музыканта Сергея Бабкина, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка повеселила фанатов забавным кадром с детьми, на котором все они запечатлены на колесе обозрения.
Похоже, снимок был сделан уже на высоте, так как видно городской пейзаж. Снежана с дочкой и самым младшим сыном уютно умостились в кабинке, прижавшись друг к другу. При этом они выглядят так, будто все трое одновременно уснули.
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В подписи к фотографии Снежана написала: "Случайное фото выходного дня! Отображает наше большое желание 💤💤. Мы назвали это место - Кабинка для Медитации. Хочешь помедитировать наедине, иди на Колесо Обозрения. У тебя есть уникальная возможность – побыть 16 минут в невесомости".
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