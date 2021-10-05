Известный музыкант Сергей Бабкин ошарашил признанием о пристрастии к алкоголю.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский музыкант Сергей Бабкин, который стал тренером нового сезона "Лиги Смеха", поделился в Instagram своей историей и сделал неожиданное признание. Также артист опубликовал очаровательное фото с любимой женой Снежаной, на котором его можно увидеть с новой модной стрижкой.

Как оказалось, в молодости у Сергея было пристрастие к алкоголю. Но история о его друзьях, которые быстро растерялись после того, как музыкант бросил пить. "Всех я называл друзьями – товарищей, коллег, приятелей, знакомых. Я сейчас говорю о своей прошлой жизни: о юношестве, институтском времени, периоде с 2002 по 2007. Время было яркое, жаркое, проходило в угаре", - признался Бабкин.

Он также рассказал, что начал отказываться от алкоголя, когда встретил Снежану. В то же время количество друзей резко уменьшилось. "И тогда заметил, что большинство "друзей" куда-то исчезли, стали потихоньку отклеиваться. Видимо, потому что пропал общий интерес, то, что нас связывало", - вспоминает артист.

Также Сергей заявил, что сейчас его единственным другом является жена Снежана: "Мой самый лучший, верный, преданный, честный друг – это моя Снежана Бабкина. Моя Снежка".

Напомним, Жена Сергея Бабкина с детьми повеселила снимком в неожиданном месте: "Уникальная возможность".

Как сообщала Politeka, Сергей Бабкин в новом имидже отличился на съемках "Лиги смеха": "Будет очень смешно!".

Также Politeka писала, что Сергея Бабкина отчитали за плохие условия на концерте в родном городе: "Это просто неуважение к людям".