Популярний музикант Сергій Бабкін показав яскраве фото і розповів, чому так любить осінь

Як повідомляє Politeka.net, відомий український музикант, актор і багатодітний батько Сергій Бабкін часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу артист поділився чарівним осіннім фото, на якому позує в незвичайній локації.

На новій фотографії Сергій зображений на свіжому повітрі, він вмостився на яскравому жовтому стільчику посеред вулиці, а за його спиною видно пожовклі Осінні дерева. Перед камерою артист з'явився в темному вбранні спортивного стилю – шорти, футболка і кофта на блискавці. Він закинув ногу на ногу і розплився в усмішці, позуючи своїй дочці Василині.

У підписі до фото Бабкін написав: "Осіннє загострення. Я дуже люблю осінь. Це моя улюблена пора року. Пояснити чому я не можу, та й не варто пояснювати... може, тому що я народився в листопаді? Не думаю, що тільки тому так трепетно ставлюся до цього сезону. Ми всі різні: у кожного свій улюблений колір, свій стиль в одязі, переваги в музиці, книгах і т.д. як було б добре, щоб ми, люди, один одного розуміли і брали нашу різницю, з повагою ставилися до нашої несхожості, різних смаків та інтересів".

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