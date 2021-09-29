Популярний музикант Сергій Бабкін показав яскраве фото і розповів, чому так любить осінь
Як повідомляє Politeka.net, відомий український музикант, актор і багатодітний батько Сергій Бабкін часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу артист поділився чарівним осіннім фото, на якому позує в незвичайній локації.
На новій фотографії Сергій зображений на свіжому повітрі, він вмостився на яскравому жовтому стільчику посеред вулиці, а за його спиною видно пожовклі Осінні дерева. Перед камерою артист з'явився в темному вбранні спортивного стилю – шорти, футболка і кофта на блискавці. Він закинув ногу на ногу і розплився в усмішці, позуючи своїй дочці Василині.
У мережі порівняли дитячі фото Кіркорова і сина Пугачової, вибухнув скандал: "Копія свого батька"
Переможець "Голосу країни" Лазановський, якому подарували квартиру в новобудові, змолився про допомогу: "Людоньки"
Найбагатша співачка України покинула країну, звернувшись до українців: "Вгадайте..."
Раптово зупинилося серце відомого українського артиста, йому було всього 40 років: "Це велика втрата"
Українців приголомшили прогнозом погоди на жовтень: "Холодніше, ніж у листопаді та грудні"
У підписі до фото Бабкін написав: "Осіннє загострення. Я дуже люблю осінь. Це моя улюблена пора року. Пояснити чому я не можу, та й не варто пояснювати... може, тому що я народився в листопаді? Не думаю, що тільки тому так трепетно ставлюся до цього сезону. Ми всі різні: у кожного свій улюблений колір, свій стиль в одязі, переваги в музиці, книгах і т.д. як було б добре, щоб ми, люди, один одного розуміли і брали нашу різницю, з повагою ставилися до нашої несхожості, різних смаків та інтересів".
Нагадаємо, Дружина Сергія Бабкіна з дітьми повеселила знімком в несподіваному місці: "Унікальна можливість".
Як повідомляла Politeka, Сергій Бабкін у новому іміджі відзначився на зйомках "Ліги сміху": "Буде дуже смішно!".
Також Politeka писала, що Сергія Бабкіна відчитали за погані умови на концерті в рідному місті: "Це просто неповага до людей".