Популярный музыкант Сергей Бабкин показал яркое фото и рассказал, почему так любит осень

Как сообщает Politeka.net, известный украинский музыкант, актер и многодетный отец Сергей Бабкин часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз артист поделился очаровательным осенним фото, на котором позирует в необычной локации.

На новой фотографии Сергей запечатлен на свежем воздухе, он умостился на ярком желтом стульчике посреди улицы, а за его спиной видно пожелтевшие осенние деревья. Перед камерой артист появился в темном наряде спортивного стиля – шорты, футболка и кофта на молнии. Он закинул ногу на ногу и расплылся в улыбке, позируя своей дочери Василине.

В подписи к фото Бабкин написал: "Осеннее обострение. Я очень люблю осень. Это моя любимая пора года. Объяснить почему я не могу, да и не стоит объяснять… Может, потому что я родился в ноябре? Не думаю, что только поэтому так трепетно отношусь к этому сезону. Мы все разные: у каждого свой любимый цвет, свой стиль в одежде, предпочтения в музыке, книгах и т.д. Как было бы хорошо, чтобы мы, люди, друг друга ПОНИМАЛИ и ПРИНИМАЛИ нашу разность, с уважением относились к нашей непохожести, разным вкусам и интересам".

Напомним, Жена Сергея Бабкина с детьми повеселила снимком в неожиданном месте: "Уникальная возможность".

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