Известный украинский музыкант Сергей Бабкин поразила фанатов фотоколлажем, на котором показал своего южнокорейского двойника.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский музыкант и звездный тренер "Лиги Смеха" Сергей Бабкин удивил поклонников новым постом в соцсети Instagram. Оказалось, артисту подсказали, что у него есть знаменитый двойник – главный герой сериала "Игра в кальмара" Ли Джон Джэ. Сергей нашел снимки своего "двойника" и показал фанатам на коллаже, как они на самом деле похожи.

Как видно, Бабкин выложил в сеть два коллажа со своим современным и архивным фото, а также похожими кадрами южнокорейского актера. Надо признать, что схожесть действительно поразительна.

"В комментариях написали, что я похож на актера из нашумевшего сериала "Игра в кальмара". А вы как считаете? Похож? И как вам сериал? Кто смотрел? P.S. Исполнителя главой роли зовут Ли Джон Джэ, кстати", - подписал свою публикацию Сергей.

Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию Бабкина: "Ого, очень похожи", "Да, я тоже думаю, что похож", "А я смотрел ещё фильм и думал, блин, кого-то он мне напоминает", "Копия!", "Да, я сразу же о вас подумала, когда начала сериал смотреть", "Копия, особенно на втором фото", "Он еще и двигается как ты", "Реально!", "Да, я только об этом и думал", "Что-то есть".

Напомним, Жена Бабкина после измен мужа рассказала украинкам, как найти достойного мужчину: "Только женственная женщина…".

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