Жена известного украинского музыканта Сергея Бабкина, Снежана, рассказала о том, почему поиск внутреннего баланса так важен для женщин.

Ранее семья Бабкиных оказалась в центре скандала, когда Сергей признался, что изменил жене с более сотней женщин. Музыкант подлил масла в огонь, рассказав, что это были проститутки. Впрочем, несмотря на прозвучавшие на всю страну признания мужа, Снежана решила его простить. Сейчас пара вовсю демонстрирует свои счастливые отношения, а Бабкина активно ведет страничку в Инстаграм и раздает женщинам советы по отношениям.

Как пишет Politeka.net, свой новый пост жена музыканта посвятила правильному балансу.

«Правильный баланс найдётся тогда, когда женщина научится наполнять Себя! Когда внутри неё столько любви, столько Благодарности, столько чистоты, чувственности, заботы, что это превращается в Силу», - написала Снежана.

Она добавила, что тогда женщина сможет понять, что ей никто ничего не должен, однако одновременно с этим начнет получать всю необходимую поддержку.

«Потому что такую Женщину хочется вдохновлять, удивлять, оберегать, одаривать, Любить..!... Женщина, умеющая получать удовольствие от каждого своего момента становится магнитом для успеха, изобилия, гармоничных отношений, исполнения желаний… И только Женственная женщина притягивает к себе мужественного мужчину», - поделилась своими размышлениями бабкина.

Она сопроводила свой пост совместным снимком с мужем. На нем пара позирует у бассейна. Бабкин одет в черные брюки и расстегнутую белую рубашку, а его жена сидит в купальнике цвета нюд.

Напомним, Сергей Бабкин с зонтиком в руках рассказал, за что любит осень.

Как сообщала Politeka, Бабкин с новой прической в объятиях жены поразил признанием.

Также Politeka писала, что жена Бабкина в непристойном виде прижалась к мужу и раскрыла правду об их отношениях.