Жена известного украинского музыканта Сергея Бабкина рассказала о том, как построила свои отношения с мужем

Скандал в семье Бабкиных поразил многих украинцев: ранее Сергей признался, что изменил своей жене Снежане с более сотней женщин, которые оказались проститутками. После этого супруга решила простить музыканта, и сейчас пара вовсю демонстрирует свои счастливые отношения.

Как пишет Politeka.net, в новом посте на своей странице в Инстаграм Снежана Бабкина решила рассказать женщинам, как найти гармонию в отношениях. Она заявила, что для этого главное запомнить два правила: каждая женщина совершенна и уникальна, а для получения желаемых результатов ей нужно всего лишь избавиться от своих блоков.

«Я много лет шла к тому, чтобы вывести отношения с мужем на новый уровень любви и близости! Тогда,10 лет назад, он был для нас неизвестным…Я стремилась найти себя и при этом не травмировать Его. Я училась говорить твёрдо о своих желаниях! Эти изменения происходили со мной! А у него был выбор: развиваться и быть рядом с Космической женщиной или остаться в своем призрачном комфорте, но уже без меня…», - написала Снежана.

Этот пост она сопроводила жарким совместным фото с мужем. На нем пара позирует в бассейне, при этом на них не видно никакой одежды. Сергей страстно прижимает жену к себе и целует ее в шею.

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