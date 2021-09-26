Жена известного артиста Сергея Бабкина Снежана обратилась к украинцам и показала себя в коротком платье

Снежанна Бабкина - жена и менеджер украинского популярного исполнителя Сергея Бабкина. Она также проявила себя как успешный блогер и делится с поклонниками жизненными советами. Об этом сообщает Politeka.net.

Так, на этот раз жена Бабкина опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре она сидит в коротком платье оранджевого цвета с открытыми плечами и позирует на камеру.

"НИКОГДА НЕ ПОЗДНО ИМЕТЬ СЧАСТЛИВУЮ СЕБЯ‼️



Скорее бегите в сториз за Sнежным Пенделем!❄️

Вы же так его любите!

В сториз сегодня РАЗРЫВ!!!🙌🏻



Мурашки вам обеспечены👌🏻



И не забудьте ПОСЛЕ ПРОСМОТРА пару слов написать тут в комментариях🙏🏻

Поделитесь своими ощущениями от просмотра Истории", - рассказала Снежана Бабкина.

Поклонники оставили несколько комментариев под фото: "Истории просто АГОНЬ!!! И честно, хочется чтоб таких историй было побольше от Вас, завораживающе Вас читать...прошлая история за Вашу подругу,как книгу читала...спасибо Снежа!!!".

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