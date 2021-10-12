Жена известного украинского музыканта Сергея Бабкина, Снежана, высказалась об очередной эмоциональной встряске, что произошла с ней две недели назад и выбила ее из колеи.

В этот раз Снежана решила высказаться по поводу одного потрясения, что заставило ее вновь задуматься о переломных моментах в жизни. В пример Снежана привела цитату «Мы учимся от повторов».

«Помните мою любимую фразу о том, что любая жизнь, когда она привычна и в ней нет встряски, превращается в болото, которое резко начинает вонять? Около 2 недель назад у меня случилась такая встряска, и не одна. Честно скажу, я охренела ( мягко сказано), потом через недельку ещё больше, потом ещё больше👀 Пока я не готова об этом говорить, но градус вы можете себе представить, так как, пройдя столько много трудностей, меня уже «сложно» удивить🙃» - говорит Снежана.

Она также подметила, что не хочет включать жертву, ведь сложности – это развитие для тебя. В тот момент ее не устроило все, что с ней происходит.

«Но! Если это происходит со мной, то мне с этим и работать!!! Сейчас я много времени нахожусь в своей пустоте. Прислушиваюсь. Ведь всё рождается из пустоты. И как важно в эти моменты услышать себя и не сломать свой внутренний Дух🙏🏻 Именно им надо заниматься в сложных ситуациях. Твой Дух должен быть бодрым!💪🏻 Тогда ты получишь «приз» и перейдёшь на другой уровень в игре под названием «Жизнь»» - завершила свои высказывания Снежана.

Ранее семья Бабкиных оказалась в центре скандала, когда Сергей признался, что изменил жене с более сотней женщин. Музыкант подлил масла в огонь, рассказав, что это были проститутки. Впрочем, несмотря на прозвучавшие на всю страну признания мужа, Снежана решила его простить.

Также пара проходила через непростой период - Сергей обратился к врачам, так как его зрение начало резко ухудшаться. Исполнителю пришлось летать в Вену на операции.

Напомним, Сергей Бабкин с зонтиком в руках рассказал, за что любит осень.

Как сообщала Politeka, Бабкин с новой прической в объятиях жены поразил признанием.

Также Politeka писала, что жена Бабкина в непристойном виде прижалась к мужу и раскрыла правду об их отношениях.