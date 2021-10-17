Украинская телеведущая Маша Ефросинина, побывала на интересном мероприятии, где ее поразили люди и вопросы, над которыми пришлось думать больше обычного.
Популярная телеведущая Маша Ефросинина активно ведет свой Инстаграм, в котором делится самыми интересными моментами своей жизни, сообщает Politeka.net. Сейчас на ее страничку подписаны 1,5 млн человек.
В этот раз телеведущая поделилась кадрами с важного мероприятия. При этом жгучая брюнетка выбрала стильный образ в светлом костюме, плаще и элегантные шпильки.
"Вчера был прекрасный день. Я в очередной раз убедилась, что занимаюсь правильным делом... ", - поделилась впечатлением звезда.
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По словам ведущей, она пришла на благотворительное мероприятие, которое посетило много зрителей.
"Практически все в зале не смотрят телевизор, но смотрят наши программы на YouTube… И 12-летняя девочка из аудитории спрашивает: «Какой вопрос сегодня я задала бы сама себе?». Я теряюсь, и думаю над ответом дольше обычного!", - рассказала Ефросинина.
По ее словам, ее приятно удивили люди в зале, ведь они были красивые и все улыбались.
"Даже парни, которые пришли из-за своих девушек, но точно не из симпатии к моей персоне! И это тоже очень трогательно...", - поделилась телеведущая.
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