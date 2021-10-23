Маша Ефросинина, которая сейчас снимается в "Лиге Смеха", а также во "Зрослых девочках" вместе с Олей Поляковой, показала необычный образ для шоу "Маскарад".

Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина является успешной украинской телеведущей, которая снимается с "Маскарад", "Лига Смеха", "Врослые девочки" и многих других.. Звезда также ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом видео Маша показала, как преобразилась перед эфиром шоу "Маскарад". Ефросинина была в зеленом парике, сидя в гримерке, и на дела спортивный костюм голубого цвета.

"Кого я сегодня пародирую в Маскараде?", - написала Ефросинина.

Санина под видео написала комментарий, поставив смайлик с двумя пальцами вверх.

Фанаты, включая солистку группы The Hardkiss Юлию Санину, а также звезду "Квартал 95" Евгения Кошевого, поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Юлия Санина", "Ой надеюсь песня Make up", "Юлию Санину. Очень похожи", "Внучка?", "MARUV", "Хардкисс".

Напомним, Ефросинина эмоционально обратилась к судьям "Україна має талант" Мишиной и Притуле

А еще Politeka писала, что Ефросинина в эффектном комбинезоне удивила кадрами со съемок "Лиги Смеха"

Также Politeka сообщала, что Ефросинина с Пикаловым из "Квартал 95" удивили вызывающим поведением на глазах у Дантеса



