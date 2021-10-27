Маша Єфросиніна, яка нещодавно покинула Україну, взявши з собою сина і чоловіка, показала, як проводить час з сім'єю на Мальдівах.
Як пише Politeka.net, Маша Єфросиніна є успішною вітчизняною телеведучою, яка зараз знімається в шоу "Ліга Сміху"," дорослі дівчатка " і багатьох інших. Днями Маша покинула Україну, відправившись з сім'єю на елітний курорт - Мальдіви.
Зірка в своєму Instagram показувала, як пропливла екватор разом з сином і чоловіком, показавши незаймані Піски посеред океану.
На нових кадрах Маша була в купальнику бігала за дитиною.
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"Доброго ранку", - написала Єфросиніна.
До цього Маша показала, як трапезує з сім'єю.
"Заради такої обстановки я готова не тільки гарувати, але і почати готувати", - написала Єфросиніна.
На ще одному сторіс Маша показала чоловіка.
"Люблю", - написала Єфросиніна англійською мовою під сторі.
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