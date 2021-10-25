Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина отправилась на отдых с семьей и показала поклонникам, какой подарок от певицы Ирины Билык взяла с собой.

Как пишет Politeka.net, 42-летняя популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая является одной из звездных детективов на шоу "Маскарад", тренером в "Лиге смеха" и имеет несколько авторских проектов на YouTube ("Экзамен", "Взрослые девочки" с Олей Поляковой) нашла время на отдых с семьей.

Маша вместе с мужем Тимуром и детьми полетела на Мальдивы. В своем Instagram звезда показывает поклонникам кадры из роскошного отдыха. Так, Маша записала сторис в черном купальнике и леопардовой накидке, которую получила в подарок от певицы Ирины Билык.

"Хоть я и проигрываю постоянно Ласточкину из вашей команды (на шоу "Маскарад" - ред.) пусть все видят, что мы дружим и никакой проигрыш не может нас разлучить. И еще и подарки получаю. Проигрывать, иногда, даже выгодно", - сказала Маша.

Ранее Politeka писала, что Ефросинина эмоционально обратилась к судьям "Україна має талант" Мишиной и Притуле: "Прям круто соединились...".

Напомним, что Ефросинина в эффектном комбинезоне удивила кадрами со съемок "Лиги смеха": "Какой обалденный...".

A еще Politeka сообщала, что Ефросинина с Пикаловым из "Квартал 95" удивили вызывающим поведением на глазах у Дантеса: фото.