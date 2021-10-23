Ведуча Маша Єфросиніна прокоментувала повернення на ТБ народного шоу "Україна має талант", звернувшись до його суддів Ксенії Мішиної, Жені Кота і Сергія Притули.

Так, після трирічної перерви проект, що полюбився українцям, знову на телеекранах. Єфросиніна поділилася своїми переживаннями з цього приводу в Instagram, пише Politeka.net.

"Реінкарнація телешоу, на мій погляд, ризиковий варіант. Але не у випадку з "Україна має талант". Раніше, ще не маючи відношення до цього шоу, я звідусіль чула жалощі людей про те, що його призупинили. І вже тоді я розуміла, що це і є справжнісінька народна любов телеглядачів", - зазначила ведуча.

Крім того, Єфросиніна висловила слова підтримки журі "Україна має талант": "Дуже мені подобається і нинішній суддівський склад: Ксюша, Женя і мій Сірожка прям круто поєдналися в заміс з протиріч і різних думок - тим цікавіше буде за ними спостерігати!".

Відзначимо, в одному з випусків шоу з'явиться і сама Маша - в якості запрошеної судді.

Українці з ентузіазмом обговорюють подію:

"Які у нас красиві і талановиті жінки😍"

"Чекаємо з нетерпінням 😍 і випуск з Машею особливо ❤️"

"😂а що оцінювати буде Мішина?"

"Мій Сірожка" - як мило"

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