Телеведуча Маша Єфросиніна, зірка "Ліги Сміху", також співведуча програми" дорослі дівчатка " з Олею Поляковою, показала себе з загадковими красенями.

Як пише Politeka.net, Маша Єфросиніна є успішною українською телеведучою. Зірка вже кілька сезонів є тренером в "Лізі сміху", а нещодавно стала ведучою нового шоу" дорослі дівчатка " з Олею Поляковою. Не забуває Маша і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому відео Маша була в костюмі, обійнявши двох молодих хлопців. Поруч з Трійцею стояла ще одна дівчина. Як можна зрозуміти, це команда "Дурням закон не писаний", яка виступає в"Лізі сміху".

"Сьогодні граємо в Лізі сміху з моєю другою командою, новачками Ліги ДЗНП. Хлопці круті, скромні і талановиті - обожнюю молоду кров! Підтримайте нас, а ми вас посміємо", - написала Маша.

Фанати подивилися відео сотні разів на сторінці Instagram Маші і написали коментарі:



"Який очманілий костюм! Маша-красуня, найкраща!", " Дуже класна команда! Вболіваємо за вас!".

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