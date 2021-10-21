Відома телеведуча Маша Єфросиніна опинилася в кумедній ситуації разом з Олександром Пікаловим і Володимиром Дантесом.

Як повідомляє Politeka.net, на сторінці студії "Квартал 95" в Instagram опублікували кумедне фото, зробленої на сцені "Ліги Сміху". На ньому можна побачити кумедну ситуацію, в яку потрапили зіркові тренери – телеведуча Маша Єфросиніна, комік Олександр Пікалов і співак Володимир Дантес.

На фотографії всі троє відображені, мабуть, під час виконання якогось номера, видно, що всім їм дуже весело. На кадрі Маша кокетливо простягнула руку і поклала її на плече Пікалова, який також грайливо завів руку за її спину. При цьому вони дивляться один на одного і мило посміхаються. Тим часом Дантес стоїть збоку від Єфросиніної і з посмішкою на обличчі щось розповідає залу.

"Ліга сміху - це ліки для душі. Вмикайте нову гру завтра о 20: 20 на 1 + 1, і заряджайтеся позитивом!". Користувачі тут же почали коментувати нове фото на сторінці проекту, обіцяючи обов'язково подивитися нову гру.

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