Маша Ефросинина, которая недавно покинула Украину, взяв с собой сына и мужа, показала, как проводит время с семьей на элитном острове - Мальдивы.

Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина стала довольно известной отечественной ведущей на ТВ, которая сейчас снимается в проектах "Взрослые девочки" с суперблондинкой Олей Поляковой, "Экзамен" и некоторых других. На днях Маша покинула Украину, отправившись с семьей на элитный курорт - Мальдивы.

Звезда в своем Инстаграм показывала, как проплыла экватор вместе с сыном и мужем, показав девственные пески посреди океана.

На новых кадрах Маша была в купальнике бегала за ребенком.

"Доброе утро", - написала Ефросинина.

До этого Маша показала, как трапезничает с семьей.

"Ради такой обстановки я готова не только вкалывать, но и начать готовить", - написала Ефросинина.

На еще одном сторис Маша показала мужа.

"Люблю", - написала Ефросинина на английском языке под стори.

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