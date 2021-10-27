Маша Ефросинина, которая недавно покинула Украину, взяв с собой сына и мужа, показала, как проводит время с семьей на элитном острове - Мальдивы.
Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина стала довольно известной отечественной ведущей на ТВ, которая сейчас снимается в проектах "Взрослые девочки" с суперблондинкой Олей Поляковой, "Экзамен" и некоторых других. На днях Маша покинула Украину, отправившись с семьей на элитный курорт - Мальдивы.
Звезда в своем Инстаграм показывала, как проплыла экватор вместе с сыном и мужем, показав девственные пески посреди океана.
На новых кадрах Маша была в купальнике бегала за ребенком.
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"Доброе утро", - написала Ефросинина.
До этого Маша показала, как трапезничает с семьей.
"Ради такой обстановки я готова не только вкалывать, но и начать готовить", - написала Ефросинина.
На еще одном сторис Маша показала мужа.
"Люблю", - написала Ефросинина на английском языке под стори.
Напомним, Ефросинина на роскошном отдыхе похвасталась необычным презентом от Ирины Билык
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