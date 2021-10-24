Маша Ефросинина, тренер "Лиги Смеха", участница шоу "Маскарад", а также ведущая проекта "Взрослые девочки" с Олей Поляковой, взяла сына и покинула Украину.

Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина является популярной телеведущей, работая на украинском ТВ более 20 лет. Звезда участвовала во множестве разных проектов, а сейчас снимается в "Маскараде", "Взрослых девочках" и других. Не забывает Маша и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых сторис Маша показала, как отдыхает на Мальдивах, покинув Украину. Как оказалось, Ефросинина улетела вместе с мужем и сыном Александром.

"Итак, наш отель подарил нам поездку на Экватор. Ехать на катере с музоном чуть больше часа", - написала Маша.

"Чтобы увидеть на GPS нулевой показатель широты и вот этот цвет воды, которому не изобрели название", - продолжила Ефросинина.

"Но все вошлебство в нетронутости острова рядом. Этот девственный песок", - написала еще в одном сторис Маша.

"Снимала вслепую, все залито солнцем. Поэтому мои белоснежные мужики залиты солнечным кремом", - добавила Ефросинина.

Напомним, Ефросинина кардинально сменила внешность, став копией Юлии Саниной

А еще Politeka писала, что Ефросинина эмоционально обратилась к судьям "Україна має талант" Мишиной и Притуле

Также Politeka сообщала, что Ефросинина в эффектном комбинезоне удивила кадрами со съемок "Лиги Смеха"



