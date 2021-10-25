Популярна українська телеведуча Маша Єфросініна відправилася на відпочинок з сім’єю та показала шанувальникам, який подарунок від співачки Ірини Білик взяла з собою.

Як пише Politeka.net, 42-річна популярна українська телеведуча Маша Єфросініна, яка є однією із зіркових детективів на шоу "Маскарад", тренером на "Лізі сміху" та має декілька авторських проєктів на YouTube ("Екзамен", "Взрослые девочки" з Олею Поляковою) знайшла час на відпочинок з сім’єю.

Маша разом із чоловіком Тимуром та дітьми полетіла на Мальдіви. У своєму Instagram зірка показує шанувальникам кадри із розкішного відпочинку. Так, Маша записала сторіс у чорному купальнику та леопардовій накидці, яку отримала в подарунок від співачки Ірини Білик.

"Хоч я і програю постійно Ласточкіну з вашої команди (на шоу "Маскарад" – ред.) нехай усі бачать, що ми дружимо і ніякий програш не може нас розлучити. І ще й подарунки отримую. Програвати, подекуди, навіть вигідно", - сказала Маша.

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