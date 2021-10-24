Маша Єфросиніна, тренер "Ліги Сміху", учасниця шоу" Маскарад", а також ведуча проекту" дорослі дівчатка " з Олею Поляковою, взяла сина і покинула Україну.
Як пише Politeka.net, Маша Єфросиніна є популярною телеведучою, працюючи на українському ТБ більше 20 років. Зірка брала участь у безлічі різних проектів, а зараз знімається в "маскараді", "дорослих дівчатках" та інших. Не забуває Маша і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових сторіс Маша показала, як відпочиває на Мальдівах, покинувши Україну. Як виявилося, Єфросиніна полетіла разом з чоловіком і сином Олександром.
"Отже, наш готель подарував нам поїздку на екватор. Їхати на катері з музоном трохи більше години", - написала Маша.
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"Щоб побачити на GPS нульовий показник широти і ось цей колір води, якому не винайшли назву", - продовжила Єфросиніна.
"Але все увійшло в незайманості острова поруч. Цей незайманий пісок", - написала ще в одному сторіс Маша.
"Знімала наосліп, все залито сонцем. Тому мої білосніжні мужики залиті сонячним кремом", - додала Єфросиніна.
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