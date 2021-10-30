Известная певица Оля Полякова рассказала, как устроила младшей дочери Алисе бомж-пати ко Дню рождения, девочке исполнилось 10 лет.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Оля Полякова в интервью Кате Осадчей рассказала о том, как устроила младшей дочери бомж-вечеринку. Оказалось, что недавно Алисе, которая называет себя бомжом Валерой, исполнилось 10 лет, и по этому поводу звездная мамочка устроила вечеринку.

П словам Ольги, на праздник пришли друзья Алисы, детям устроили мусорную свалку и позволили разбивать битами старые телевизоры. А также угощали детей необычным тортом в виде лесного пня с грибами и лягушками.

"Классно прошла бомж-пати. Были бомжи – ее друзья. Бомж Аркадий, бомж Василий, бомж Олег. Мы сделали им такую мини-свалку, где были старые с мусорки телевизоры, они бейсбольными битами их побили. Съели крутой торт. Это было круто", - рассказала Полякова.

Отметим, как ранее мы писали, певица Оля Полякова вместе с мужем воспитывают двух дочерей – 16-летнюю Машу и 10-летнюю Алису. И если старшая уже стала взрослой девушкой и активно выставляет напоказ свою жизнь в Инстаграм, то младшая – называет себя бомжом Валерой. По словам Поляковой, она консультировалась с психологом на эту тему. "Я уже общалась с психологом, все нормально. Когда она пообщалась с Алисой, она сказала, что все нормально", - поделилась певица.

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