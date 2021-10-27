Дочь 37-летней украинской певицы Оли Поляковой, Маша, опубликовала дерзкое видео в своем Инстаграм, появившись в одних джинсах и с игривыми пучками на голове.

Маша Полякова не отстает от матери и уже, можно сказать, догоняет ее по популярности, сообщает Politeka.net. 16-летняя девушка развивает свои аккаунты в соцсетях, нередко выкладывая провокационные видео, в частности, как и в этот раз. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

На кадрах рыжеволосая красотка показывает язык, а затем предстает во весь рост - на Маше Поляковой было черное белье и рваные джинсы. Завершили дерзкий образ два игривых пучка из волос и аксессуары.

"Знаете, мне не страшно показать себя без фильтра и фотошопа, так что, хочу запустить челендж #безфотошопамашаполякова что бы, поддержать всех девушек что не уверены в себе, насмотревшись на <<идеальные тела>>, в которых Тонна фотошопа . Так что выкладывайте свои фото с хештегом", - написала Маша.

"Лучшая, спасибо за уверенность в себе ❤️❤️❤️❤️❤️❤️💋💋", "Красота в простоте", "Сейчас налетят яжемамки 🙄", "Машуля, ты очень красивая, у тебя очень красивая фигура. Не кого не слушай!", "Ты прекрасна и без фотошопа❤️🔥🔥🔥", - написали пользователи сети.

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