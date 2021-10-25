Звездный детектив шоу «Маска» в очередной раз порадовал зрителей проекта, не зря многие так хотели, чтобы он появился в новом сезоне проекта.

Кадры забавного момента появились на странице проекта «Зірковий шлях» в Инстаграм. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз)

«Андрей Данилко показал, как надо брать высокие ноты 😂 В первом эфире шоу МАСКА были моменты, которые можно просматривать вечность. Например, мастер-класс звездного детектива Андрея Данилко @v_serduchka. Он справился на сто процентов - хохотали все», - говорится в сообщении.

Дело в том, что Данилко хотел показать, что тоже взять такие высокие ноты, как один из участников, которого он как раз обсуждал с Олей Поляковой. Получилось у певца довольно своеобразно, зато повеселило и звездных детективов и зрителей.

«Что не похож?», - спросил он.

«Очень похож», - поддержала коллегу Полякова.

Напомним, главная спутница Андрея Данилко публично призналась в чувствах к Виннику: "Жалко..."

Как сообщала Politeka, Полякова на шоу "Маска" объела Данилко и DZIDZIO, казусные кадры: "Вечно жру"

Также Politeka писала, что второй сезон шоу "Маска" разнесли в пух и прах после премьеры