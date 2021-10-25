Звездный детектив шоу «Маска» в очередной раз порадовал зрителей проекта, не зря многие так хотели, чтобы он появился в новом сезоне проекта.
Кадры забавного момента появились на странице проекта «Зірковий шлях» в Инстаграм. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз)
«Андрей Данилко показал, как надо брать высокие ноты 😂 В первом эфире шоу МАСКА были моменты, которые можно просматривать вечность. Например, мастер-класс звездного детектива Андрея Данилко @v_serduchka. Он справился на сто процентов - хохотали все», - говорится в сообщении.
Дело в том, что Данилко хотел показать, что тоже взять такие высокие ноты, как один из участников, которого он как раз обсуждал с Олей Поляковой. Получилось у певца довольно своеобразно, зато повеселило и звездных детективов и зрителей.
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«Что не похож?», - спросил он.
«Очень похож», - поддержала коллегу Полякова.
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