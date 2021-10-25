Олег Винник показал главную женщину в жизни Андрея Данилко, которая признал детективу шоу "Маска" в чувствах.

Как пишет Politeka.net, Олег Винник вместе с Олей Поляковой, Настей Каменских, Андреем Данилко и Дзидзьо являются судьями шоу "Маска". 23 октября состоялась премьера второго сезона проекта. Первым персонажем стал "Баян", под которым пряталась мама Андрея Данилко Инна Белоконь. Артистку никто не угадал, но ей пришлось снять маску по итогам голосования. Винник у себя в социальной сети Инстаграм опубликовал несколько фото с первого выпуска.

"Что скажете о первом выпуске гипершоу "Маска"? Я был очень удивлен, когда мы узнали, кто скрывался под маской Баяна

А какими были ваши догадки?

Инна Белоконь, ты бомбастическая!", - написал Винник.

"Люблю", - написала сама Белоконь под публикацией Олега.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Интересное шоу", "Классное шоу", "Супер", "Жалко Инну, она бы еще дала жару", "мне очень понравилось,Вы как всегда неотразим!".

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