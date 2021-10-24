23 октября стартовал второй сезон музыкального гипершоу «Маска», которого ждали миллионы телезрителей.
В новом сезоне организаторы подготовили еще больше интересных костюмов. Теперь в течение нескольких недель вся Украина будет отгадывать, кто же из артистов скрывается под масками и запутывает зрителей
Так, в Инстаграм-аккаунте шоу «Маска» украинцев попросили оставлять свои предположения, кто может скрываться в костюме Летучей мыши, передает Politeka.net.
«В нем одновременно уживаются милые мышонок и кровожадный граф Дракула - «мимишний ужас»! Ко может скрываться под этой маской? Пишите догадки в комментариях 👇», - говорится в публикации.
В комментариях зрители стали обсуждать маску, пытаясь угадать, кто же прячется под ней. Мнения украинцев, как всегда разделились, но больше всего версий были в пользу радиоведущего Славы Демина.
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"Самая нереалистичная маска. Увы..кукольно выглядит",
"Арахамия, такие же большие глаза",
"Я думаю Слава Дёмин",
"Зибров",
"А Дан Балан может быть?", - пишут в сети.
Напомним, что победитель "Маски" перевернул все с ног на голову, украинцы такого не ожидали.
Как сообщала Politeka, детективов шоу «Маска» заподозрили в романе, зрители негодуют.
Также Politeka писала, что покоритель "волчиц" Винник восхитил ослепительной улыбкой, не оставив украинок равнодушными.