23 октября стартовал второй сезон музыкального гипершоу «Маска», которого ждали миллионы телезрителей.

В новом сезоне организаторы подготовили еще больше интересных костюмов. Теперь в течение нескольких недель вся Украина будет отгадывать, кто же из артистов скрывается под масками и запутывает зрителей

Так, в Инстаграм-аккаунте шоу «Маска» украинцев попросили оставлять свои предположения, кто может скрываться в костюме Летучей мыши, передает Politeka.net.

«В нем одновременно уживаются милые мышонок и кровожадный граф Дракула - «мимишний ужас»! Ко может скрываться под этой маской? Пишите догадки в комментариях 👇», - говорится в публикации.

В комментариях зрители стали обсуждать маску, пытаясь угадать, кто же прячется под ней. Мнения украинцев, как всегда разделились, но больше всего версий были в пользу радиоведущего Славы Демина.

"Самая нереалистичная маска. Увы..кукольно выглядит",

"Арахамия, такие же большие глаза",

"Я думаю Слава Дёмин",

"Зибров",

"А Дан Балан может быть?", - пишут в сети.

Напомним, что победитель "Маски" перевернул все с ног на голову, украинцы такого не ожидали.

Как сообщала Politeka, детективов шоу «Маска» заподозрили в романе, зрители негодуют.

Также Politeka писала, что покоритель "волчиц" Винник восхитил ослепительной улыбкой, не оставив украинок равнодушными.