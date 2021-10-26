"Мама" Верки Сердючки Инна Белоконь стала участницей второго сезона шоу "Маска", где появилась в костюме Баяна, озадачив не только зрителей, но и самого Андрея Данилко.

Как пишет Politeka.net на странице проекта в Инстаграм решили растолковать подсказки которые использовали в отношении Инны Белоконь.

Так, в Нью Йорке мама Инна вместе с Веркой Сердючкой шагали по красной дорожке на премьере фильма «шпионка».

Мама Инна снялась вместе с Веркой Сердючкой в фильме «Верка Сердючка. Приключения в Лондоне»

На семейном фото изображен Адольф Гитлер. Псевдоним мамы Верки Сердючки-Инна Адольфовна.

Отметим, в комментариях многие зрители признали, что то, что в костюме Баяна скрывается Инна Белоконь, стало для них большой неожиданностью. Хотя были и те, кто догадался.

Напомним, мама Верки Сердючки не сдержалась после внезапного вылета из шоу "Маска":"чокнуться можно"

Как сообщала Politeka, горилла из "Маски" запутала поклонников шоу, в сети переполох: "Думаю, там..."

Также Politeka писала, что Данилко оконфузился перед Поляковой на шоу "Маска": "Хохотали все"