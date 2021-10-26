У першому випуску другого сезону шоу "Маска" вирішили розсекретити загадкового Баяна, у якому заховалася "мама" Вєрки Сердючки Інна Білоконь.

Як пише Politeka.net, на телеканалі "Україна" 23 жовтня відбулася прем’єра загадкового шоу "Маска". Здогадуватися, хто зі знаменитостей сховався під загадковими костюмами разом із глядачами будуть зіркові детективи Оля Полякова, Андрій Данилко, Олег Винник, Настя Каменських та Дзідзьо.

Так, у першому випуску на сцену вийшло сім загадкових персонажів, в результаті напруженого голосування було вирішено розсекретити Баяна.

Як виявилося, під костюмом ховалася сценічна "мама" співачки Вєрки Сердючки (Андрій Данилко) Інна Білоконь. Що цікаво, сам Данилко близьку подругу не впізнав.

На бекстейджі, який веде Natella Kirs, "мама" Сердючки розповіла про свої враження від шоу та костюма.

"Це настільки важкий, друзі, труд – стояти в цьому Баяні, це можна "чокнутися". Ви не можете уявити. По-перше, жарко, душно, а, по-друге, хто ще може оцю справу (показує відомий жест для випивки – ред.), то це можна взагалі з ума зійти. А так, звичайно… Знаєте, мені то не привикати, що мені вже в моєму віці", - жартує Білоконь.

Ведуча спитала, чому до виступу та після виступу Інна втрачала координацію та як їй вдалося дивитися крізь Баян.

"Ну звичайно… От тут такі, знаєте, це ніби положили у труну та закрили кришкою", - жартує "мама" Сердючки.

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