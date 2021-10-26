В первом выпуске второго сезона шоу "Маска" решили рассекретить загадочного Баяна, в котором спряталась "мама" Верки Сердючки Инна Белоконь.

Как пишет Politeka.net, на телеканале "Украина" 23 октября состоялась премьера загадочного шоу "Маска". Догадываться, кто из знаменитостей спрятался под загадочными костюмами вместе со зрителями будут звездные детективы Оля Полякова, Андрей Данилко, Олег Винник, Настя Каменских и Дзидзьо.

Так, в первом выпуске на сцену вышло семь загадочных персонажей, в результате напряженного голосования было решено рассекретить Баяна.

Как оказалось, под костюмом скрывалась сценическая "мама" певицы Верки Сердючки (Андрей Данилко) Инна Белоконь. Что интересно, сам Данилко близкую подругу не узнал.

На бэкстейдже, который ведет Natella Kirs, "мама" Сердючки рассказала о своих впечатлениях от шоу и костюма.

"Это настолько тяжелый, друзья, труд – стоять в этом Баяне, это можно "чокнуться". Вы не можете себе представить. Во-первых, жарко, душно, а, во-вторых, кто еще может это дело (показывает известный жест для выпивки-ред.), то это можно вообще с ума сойти. А так, конечно... Знаете, мне то не привыкать, что мне уже в моем возрасте", - шутит Белоконь.

Ведущая спросила, почему до выступления и после выступления Инна теряла координацию и как ей удалось смотреть сквозь Баян.

"Ну конечно ... вот тут такие, знаете, это вроде как положили в гроб и закрыли крышкой", - шутит "мама" Сердючки.

Ранее Politeka писала, что Полякова на шоу "Маска" объела Данилко и DZIDZIO, казусные кадры: "Вечно жру".

Напомним, что второй сезон шоу "Маска" разнесли в пух и прах после премьеры: "Костюмы прошлого сезона...".

A еще Politeka сообщала, что ведущий "Маски" Остапчук показал красавицу-сестру, которая живет в Дании: "Спасибо, что приехала".