Шанувальникам другого сезону шоу "Маска", прем’єра якого відбулася 23 жовтня, не дуже сподобався костюм Поросяти, якого показали у першому випуску.

Як пише Politeka.net, 23 жовтня на телеканалі "Україна" відбулася прем’єра загадкового шоу "Маска", у якому зіркові детективи Оля Полякова, Андрій Данилко, Олег Винник, Настя Каменських та Дзідзьо разом із глядачами намагаються відгадати, хто захований під масками.

У першому випуску шоу на сцену вийшли Котик, Жираф, Баян, Фея, Робот, Порося та Кажан. Так, було вирішено знати маску із загадкового персонажа Баяна, під якою заховалася "мама" Вєрки Сердючки Інна Білокінь. Андрій Данилко був шокований, що не впізнав свою колегу.

На офіційній сторінці шоу в Instagram шанувальникам показали костюм Поросяти та запропонували здогадатися, хто під ним заховався.

"НОВИЙ ГЕРОЙ ГІПЕРШОУ МАСКА — ПОРОСЯ 😍

Воно дивовижне! Цей мімімішний герой стане улюбленцем всіх дітей! Від радості його крила та німб світяться, а хвостик крутиться 💫

Вам вдалось відгадати загадку Порося? Пишіть у коментарях 😉", - написали на сторінці.

Шанувальники розповіли, що думають про цей костюм, думки розділилися.

"Чесно кажучи, над дизайном не дуже заморочувалися👎👎👎👎👎👎", " Дуже круте та прикольне❤️😍🥰🐷", " Михайло Поплавський", "Поплавський", " Як надувна кулька. Ну не знаю, мені не заходить ця маска, видно, що мало роботи ... от би таку похожу маску, як у павича, троянди, і сонця… Це кайф", "У цьому сезоні взагалі маски не особливо вразили. Костюми минулого сезону виглядали цікавіше, складніше, крутіше", "Ну таке собі 🥴 Ніби з "Маска Казахстан взяли 😵💫", - сказали в мережі.

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