Шоумен зараз гостює в рідних краях

Український шоумен Володимир Остапчук, який є ведучим таких проектів, як" Співають всі "та" Маска " показав, як змінився за 35 років.

Як пише Politeka.net, фотоколаж знаменитість розмістив на своїй сторінці в Instagram.

На архівному знімку зверху Остапучук позував 2-річним поруч зі своєю сестрою, яка зараз живе в Данії. Маленький Вова придбав сестричку, злегка висунувши язик.

Нижнє фото зроблено точно також, але вже зараз.

37-річний шоумен подякував сестрі за те, що вона приїхала в Україну, а також повідомив, що його син Еван дуже схожий на нього в дитячому віці.

"Фото з різницею в 35 років🙏

Дякую, що приїхала з Данії, сестричка ❤️

Любити.

P. S. мені пишуть, що на цьому фото Еван - копія мене в 2 рочки. Що, правда?) "»- прокоментував знімок Володимир Остапчук.

Відзначимо, що зараз відомий телеведучий відправився в рідне місто Умань, щоб побачитися зі своїми родичами.

Фолловери поспішили відреагувати на дитячий знімок.

"Еван просто ваша копія!)😍",

"Так це правда", - пишуть в мережі.

Раніше Politeka писала, що Остапчук після гучного розлучення і приїзду поліції розповів, чи бачиться він з дітьми: "це великий біль".

Нагадаємо, що одружений ведучий "Маски" Остапчук розповів, як завоювати серце дівчини: "якщо нап'ється...".

A ще Politeka повідомляла, що дружина ведучого" Маски "Остапчука засвітила ніжний поцілунок з чоловіком:" ви завжди...".