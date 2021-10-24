Український шоумен Володимир Остапчук, який є ведучим таких проектів, як" Співають всі "та" Маска " показав, як змінився за 35 років.
Як пише Politeka.net, фотоколаж знаменитість розмістив на своїй сторінці в Instagram.
На архівному знімку зверху Остапучук позував 2-річним поруч зі своєю сестрою, яка зараз живе в Данії. Маленький Вова придбав сестричку, злегка висунувши язик.
Нижнє фото зроблено точно також, але вже зараз.
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37-річний шоумен подякував сестрі за те, що вона приїхала в Україну, а також повідомив, що його син Еван дуже схожий на нього в дитячому віці.
"Фото з різницею в 35 років🙏
Дякую, що приїхала з Данії, сестричка ❤️
Любити.
P. S. мені пишуть, що на цьому фото Еван - копія мене в 2 рочки. Що, правда?) "»- прокоментував знімок Володимир Остапчук.
Відзначимо, що зараз відомий телеведучий відправився в рідне місто Умань, щоб побачитися зі своїми родичами.
Фолловери поспішили відреагувати на дитячий знімок.
"Еван просто ваша копія!)😍",
"Так це правда", - пишуть в мережі.
Раніше Politeka писала, що Остапчук після гучного розлучення і приїзду поліції розповів, чи бачиться він з дітьми: "це великий біль".
Нагадаємо, що одружений ведучий "Маски" Остапчук розповів, як завоювати серце дівчини: "якщо нап'ється...".
A ще Politeka повідомляла, що дружина ведучого" Маски "Остапчука засвітила ніжний поцілунок з чоловіком:" ви завжди...".