Украинский щоумен Владимир Остапчук, который является ведущим таких проектов, как "Співають всі" и "Маска" показал, как изменился за 35 лет.
Как пишет Politeka.net, фотоколлаж знаменитость разместил на своей странице в Инстаграм.
На архивном снимке сверху Остапучук позировал 2-летним рядом со своей сестрой, которая сейчас живет в Дании. Маленький Вова приобнял сестричку, слегка высунув язык.
Нижнее фото сделано точно также, но уже сейчас.
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37-летний шоумен поблагодарил сестру за то, что она приехала в Украину, а также сообщил, что его сын Эван очень похож на него в детском возрасте.
«Фото с разницей в 35 лет🙏
Спасибо, что приехала из Дании, сестричка ❤️
Люблю.
P.S. Мне пишут, что на этом фото Эван - копия меня в 2 годика. Что, правда?)», - прокомментировал снимок Владимир Остапчук.
Отметим, что сейчас известный телеведущий отправился в родной город Умань, чтобы повидаться со своими родственниками.
Фолловеры поспешили отреагировать на детский снимок.
"Эван просто ваша копия!)😍",
"Да это правда", - пишут в сети.
Ранее Politeka писала, что Остапчук после громкого развода и приезда полиции рассказал, видится ли он с детьми: "Это большая боль".
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