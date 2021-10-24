Украинский щоумен Владимир Остапчук, который является ведущим таких проектов, как "Співають всі" и "Маска" показал, как изменился за 35 лет.

Как пишет Politeka.net, фотоколлаж знаменитость разместил на своей странице в Инстаграм.

На архивном снимке сверху Остапучук позировал 2-летним рядом со своей сестрой, которая сейчас живет в Дании. Маленький Вова приобнял сестричку, слегка высунув язык.

Нижнее фото сделано точно также, но уже сейчас.

37-летний шоумен поблагодарил сестру за то, что она приехала в Украину, а также сообщил, что его сын Эван очень похож на него в детском возрасте.

«Фото с разницей в 35 лет🙏

Спасибо, что приехала из Дании, сестричка ❤️

Люблю.

P.S. Мне пишут, что на этом фото Эван - копия меня в 2 годика. Что, правда?)», - прокомментировал снимок Владимир Остапчук.

Отметим, что сейчас известный телеведущий отправился в родной город Умань, чтобы повидаться со своими родственниками.

Фолловеры поспешили отреагировать на детский снимок.

"Эван просто ваша копия!)😍",

"Да это правда", - пишут в сети.

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