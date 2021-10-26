Новий персонаж на шоу "Маска" Горила заінтригував українців, давши їжу для роздумів: багато хто вважає, що під маскою може ховатися жінка.

Як пише Politeka.net, нещодавно стартував новий сезон шоу «Маска», в якому зіркові детективи намагаються відгадати знаменитостей у костюмах. В Instagram проекту опублікували фото Горили, викликавши переполох в мережі. Багато шанувальників вирішили, що секрет маски в тому, що під нею ховається жінка.

"Яка зірка може ховатися під маскою Горили за вашими версіями?",- підписали фото автори аккаунта, запропонувавши три варіанти: Юрія Ткача, Потапа і Віктора Павлика.

У коментарях шанувальники шоу стали обговорювати, хто ж може ховатися під маскою.

"Треба спочатку послухати голос і побачити, як воно рухається", "Жоден з представлених варіантів не підходить)) під маскою Горили жінка))) А ось хто саме, це потрібно ще подумати», «Думаю, там жінка», «мені здається, що всіх суддів чекає сюрприз від їх близьких», «не слухайте тих, хто говорить, що маски відстій, це не так», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що новий сезон шоу "Маска" рознесли в пух і прах: "костюми минулого сезону...".

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