Новый персонаж на шоу «Маска» Горилла заинтриговал украинцев, дав пищу для раздумий: многие считают, что под маской может прятаться женщина.

Как пишет Politeka.net, недавно стартовал новый сезон шоу «Маска», в котором звездные детективы пытаются отгадать знаменитостей в костюмах. В Инстаграм проекта опубликовали фото Гориллы, вызвав переполох в сети. Многие поклонники решили, что секрет маски в том, что под ней прячется женщина.

«Какая звезда может скрываться под маской Гориллы по вашим версиям?», - подписали фото авторы аккаунта, предложив три варианта: Юрия Ткача, Потапа и Виктора Павлика.

В комментариях поклонники шоу стали обсуждать, кто же может прятаться под маской.

«Надо сначала послушать голос и увидеть, как оно двигается», «Ни один из приставленных вариантов не подходит)) Под маской Гориллы женщина))) А вот кто именно, это нужно еще поразмыслить», «Думаю, там женщина», «Мне кажется, что всех судей ждет сюрприз от их близких», «Не слушайте тех, кто говорит, что маски отстой, это не так», - пишут пользователи сети.

Напомним, что новый сезон шоу "Маска" разнесли в пух и прах: "Костюмы прошлого сезона...".

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