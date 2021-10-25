Зірковий детектив шоу "Маска" в черговий раз порадував глядачів проекту, не дарма багато хто так хотів, щоб він з'явився в новому сезоні проекту.
Кадри забавного моменту з'явилися на сторінці проекту «Зірковий шлях» в Instagram. (Щоб подивитися - проскролльте вниз)
"Андрій Данилко показав, як треба брати високі ноти 😂 у першому ефірі шоу МАСКА були моменти, які можна переглядати вічність. Наприклад, майстер-клас зіркового детектива Андрія Данилка @v_serduchka. Він впорався на сто відсотків-реготали всі", - йдеться в повідомленні.
Справа в тому, що Данилко хотів показати, що теж взяти такі високі ноти, як один з учасників, якого він якраз обговорював з Олею Поляковою. Вийшло у співака досить своєрідно, зате повеселило і зіркових детективів і глядачів.
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"Що не схожий?",- запитав він.
"Дуже схожий", - підтримала колегу Полякова.
Нагадаємо, головна супутниця Андрія Данилка публічно зізналася в почуттях до Винника: "Шкода..."
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Також Politeka писала, що другий сезон шоу "Маска" рознесли в пух і прах після прем'єри